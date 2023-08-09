Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Büyükelçiler Konferansı'nda Türk diplomasisinin önceliklerini değerlendirdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen '14'üncü Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin, " Türkiye Yüzyılı'nda Türk diplomasinin öncelikleri nelerdir, yapması gerekenler nelerdir, bölgemizde ve dünyada bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar ne durumdadır, bunları derinlemesine analiz ettik. Bölge bölge, konu konu çok sistematik bir şekilde bunları çalıştık" dedi.

Ankara'da düzenlenen '14'üncü Büyükelçiler Konferansı' sona erdi. Bakan Fidan, 5 gün süren konferans ve konferans kapsamındaki panellere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, konferans kapsamında dünyanın dört tarafında görev yapan büyükelçilerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirterek, "Tabii bu sürede çok yoğun bir çalışma temposu içinde olduk. Özellikle Türkiye Yüzyılı'nda Türk diplomasinin öncelikleri nelerdir, yapması gerekenler nelerdir, bölgemizde ve dünyada bizi bekleyen tehditler ve fırsatlar ne durumdadır, bunları derinlemesine analiz ettik. Bölge bölge, konu konu çok sistematik bir şekilde bunları çalıştık. Büyükelçilerimiz Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildiler. Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyükelçilerimize aktarma fırsatı buldu. Bu gerçekten bizim için büyük bir onurdu. Çünkü dış politika çerçevemizi çizen bu vizyonla biz Dışişleri Bakanlığı olarak merkezde, alanda da büyükelçilerimiz bunun altını doldurmak için her türlü gayreti yerine getireceğiz. Diğer taraftan Meclis Başkanımıza ziyaretimiz oldu. Meclis Başkanımız da büyükelçilerimizle bir araya gelerek, büyükelçilerimize TBMM'nin desteğini yineledi ve büyükelçilerimizden siyasi partilerimizin temsilcileri olan milletvekillerimizin de taleplerini, beklentilerini iletti" dedi.

Bakan Fidan, konferans kapsamındaki panellere ilişkin, "Gerçekten bu açıdan da konferansımız çok verimliydi. Bu sene formatta da biraz değişiklik yaptık, bakanlarımız ve kurum başkanlarımız tarafından tek başına sunum yapma yerine bu sene toplu katılımla bir panel formatında büyükelçilerimizle bir araya geldik. Sadece kendi aramızda bir araya gelerek bakanlık merkez teşkilatı ve büyükelçilerimiz olarak çalışmadık, belli konularda bakanlarımızla, kurum başkanlarımızla bir araya geldik. Özellikle ekonomi, finans, turizm, kültür, güvenlik, bilim, teknoloji konularında ilgili bakanlarımızla ve kurum başkanlarımızla bir araya gelerek toplamda 3 panelle büyükelçiliklerimizle konuları detaylı soru-cevap şeklinde tartışma ve görüşme imkanımız oldu. Burada bakanlarımız ve ilgili kurum başkanlarımız kendi kurum perspektifleri açısından dış politikada olması gerekenleri ilişkin vizyonlarını sundular. Büyükelçililerimiz alanda karşılaştıkları sorunları aktarma fırsatı buldu aynı zamanda gözlemlerini aktardılar" diye konuştu.