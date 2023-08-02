Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı ağırladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı ağırladı. Görüşmede tarafların ikili ilişkilerin gündemindeki konuları ele aldığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı ağırladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın nezaket ziyaretinde bulunan Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladığı belirtildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in de İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.
Görüşmede tarafların ikili ilişkilerin gündemindeki konuları etraflıca ele aldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Politika