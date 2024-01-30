Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'daki Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile birlikte Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret etti. - SOFYA