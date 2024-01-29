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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da HÖH Partisi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin Eş Başkan Adayları Cevdet Çakırov ve Delyan Peevski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin Eş Başkan Adayları Cevdet Çakırov ve Delyan Peevski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ziyaretinin ardından geldiği Bulgaristan'da temaslarına başladı. Bakan Fidan, başkent Sofya'daki Türkiye Büyükelçiliğinin resmi konutunda HÖH Partisi Genel Başkanlığından geçtiğimiz sene kasım ayında istifa eden Mustafa Karadayı ile bir araya gelmesinin ardından HÖH Eş Başkan Adayları Cevdet Çakırov ve Delyan Peevski ile görüştü. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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