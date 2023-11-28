Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Almanya, Kanada ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde Gazze'deki insanlık dramı ve NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman mevkidaşı Baerbock ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile yaptığı görüşmelerde Gazze'deki insanlık dramını ve NATO'nun gündemindeki konuları ele aldı.

Fidan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde İngiliz mevkidaşı Cameron ile de görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.