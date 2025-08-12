Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı ile Görüşecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 12-14 Ağustos'ta Türkiye'ye ziyarette bulunan Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ile görüşecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 günlüğüne Türkiye'yi ziyaret eden Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ile yarın bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Fidan'ın, Butale'yle görüşmesinde; iki ülke arasında ilişkilerin ilerletilmesinin gerekliliklerini, Afrika Ortaklık Politikası kapsamında, Botsvana'nın Ankara'da büyükelçilik açması hususunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu belirtmesi bekleniyor.

GAZZE MESELESİ GÜNDEMDE

Türk iş insanı ve yatırımcıların Botsvana'da projeler üstlenmelerinin ve yatırım yapmalarının, ekonomik ilişkilerin pekişmesine katkı sağlayacağını vurgulaması öngörülen Bakan Fidan'ın, iki ülke arasındaki iş birliğinin hukuki zeminde güçlendirilmesine yönelik Türkiye'nin çalışma iradesini yinelemesi, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele alması öngörülüyor.

TÜRKİYE-BOTSVANA İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Botsvana arasında diplomatik ilişkiler, 1981 yılında tesis edildi. Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliği, 15 Ekim 2014 tarihinde açıldı. Botsvana'da 30 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Duma Gideon Boko liderliğinde kurulan hükümet döneminde Türkiye-Botsvana ilişkileri daha da gelişti. Bu çerçevede Türkiye, Botsvana açısından 'ortak ülke' olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal çerçevesini oluşturan Karma İş Birliği Komisyonu'nun 3'üncü toplantısının önümüzdeki dönemde Botsvana'nın başkenti Gaboron'da düzenlenmesi öngörülüyor.