Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" dedi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak " Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" dedi - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika