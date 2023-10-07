Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmeler hakkında telefon görüşmeleri yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler hakkında Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve İran dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'de bu sabah yaşanan gelişmelere ilişkin Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.