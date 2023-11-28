Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki son gelişmelerin ele alınacağı BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılmak üzere New York'u ziyaret edecek. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi amacıyla oluşturulan grubun diğer üyeleriyle de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılmak üzere New York'u ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılmak üzere New York'u ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Gazze'deki son gelişmelerin ele alınacağı, 29 Kasım 2023 tarihli BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılmak üzere New York'u ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız ziyaret vesilesiyle, 11 Kasım 2023 tarihli İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi amacıyla oluşturulan grubun diğer üyeleriyle birlikte bir dizi temasta da bulunacaktır" denildi.