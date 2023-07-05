Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Filistin konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.