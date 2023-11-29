Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha...
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını yerine getiremediler" dedi.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını yerine getiremediler" dedi.