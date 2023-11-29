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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha...

29 Kasım 2023 21:08 Son Güncelleme: 21:10 Abone Ol

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını yerine getiremediler" dedi.