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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha...

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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını yerine getiremediler" dedi.

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını yerine getiremediler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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