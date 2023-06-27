Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri ile Görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni görevi vesilesiyle kendisini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede; İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Politika

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title