Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni görevi vesilesiyle kendisini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede; İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındığı bildirildi.