Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.