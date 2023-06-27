Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirme göre, Fidan, yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan Guterres ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar ele alındı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Politika

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Hakan Fidan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title