Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim için aslolan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak bölgede ve uluslararası...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim için aslolan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak bölgede ve uluslararası camiada yerini almasıdır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim için aslolan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak bölgede ve uluslararası camiada yerini almasıdır" dedi. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika