Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun...

,
Son Güncelleme:
Politika Haberleri
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği Dış Politika Politika Haberler

title