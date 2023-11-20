Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun...
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika