Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yaptığı değerlendirmede, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yaptığı değerlendirmede, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yaptığı değerlendirmede, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika