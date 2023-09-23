Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yaptığı değerlendirmede, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin...

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yaptığı değerlendirmede, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yaptığı değerlendirmede, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler Politika Haberler

title