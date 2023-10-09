Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile telefonda görüştü.
Görüşmede İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA / Politika