Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Benin'in yeni Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Benin'in yeni Dışişleri Bakanı Olushegun Adjaji Bakari ile telefon görüşmesi yaparak tebriklerini iletti. Görüşmede, iki ülke arasındaki yatırım işbirliği alanları ve Türkiye Maarif Vakfının Benin'deki faaliyetleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Benin'in yeni Dışişleri Bakanı Olushegun Adjaji Bakari ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Beninli mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki yatırım işbirliği alanları ve Türkiye Maarif Vakfının Benin'deki faaliyetleri ele alındı.