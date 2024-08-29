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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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