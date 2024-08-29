Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile Brüksel'de bir araya geldi.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.