Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Batılı bazı müttefiklerimizin Ermenistan'ı yönlendirirken daha isabetli tavsiyelerde bulunmaları gerekiyor. Yoksa bölgenin gerçekliğine uygun olmayan, dışardan verilen tavsiyeler ve destekler maalesef çözüm yerine daha fazla kaosu ve göz yaşını getirmekte." dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika