Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Batı dünyasını Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersekli mevkidaşı iler ortak basın toplantısı düzenledi

"Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir."

"Direnişin yok edilmesi adına Gazze'nin topyekün hedef alınması, hastanelerin, okulların bombalanmasına sessiz kalamayız"

"Gazze'ye insani yardım sevkiyatımız tüm hızıyla devam ediyor"

"Gazze'de çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirildi"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfus sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir" dedi.

Bakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Fidan ve Konakoviç, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, ikili görüşmenin içeriğine ilişkin, "İş birliğimizi her alanda derinleştirmek istediğimizi bir kez daha teyit ettik. Bunun için müzakeresi devam ede anlaşmaları ir an önce sonuçlandırmakta kararlı olduğumuzu ifade ettik. Ticaret hacmimiz bir milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Tabii ki bunu yeterli görmemekteyiz. Bu rakamı gerçek potansiyelimizi yansıtacak şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Görüşmemizde iş çevrelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek, karşılıklı yatırımları arttırmak için neler yapabileceğimizi de konuşma imkanımız olur. Görüşmelerimizde ayrıca FETÖ'yle mücadelede Bosna Hersek'ten daha kuvvetli bir iş birliği ve somut adımlar beklediğimizi bir kez daha hatırlattım. Kendisi de bu konuda gerçekten çok sıcak ve verimli bir cevap verdi. Bosna Hersek Balkanlarda kilit bir ülkedir. Bosna Hersek'in huzur ve istikrarı tüm bölge ülkeleri açısından önemlidir. Orada barışın korunmasından sorumlu uluslararası askeri misyonda en fazla asker görevlendiren ülkelerden biri Türkiye'dir. Ayrıca savunma alanında yaptığımız diğer katkılar da önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Türkiye olarak Bosna Hersek'teki meselelere tüm kesimleri kucaklayan tarafsız bir bakış açısıyla samimi ve yardımcı bir tutumla yaklaşmaktayız. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine olan desteğimizi huzurlarınızda açıkça bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bugünkü görüşmede ayrılıkçı söylem ve faaliyetlerin hiçbir tarafın çıkarına olmadığına, bundan en fazla Bosna Hersek vatandaşlarının zarar gördüğüne dikkat çektim. Ülke içi meselelerin dış müdahaleler olmaksızın, yerel siyasetçiler tarafından müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi gerekmekte. Bosna Hersek'in huzuru, istikrarı ve kalkınması için verdiğimiz kararlı desteği bundan sonra da elbette artarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Gazze'de yaşananlara ilişkin ise "Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan İsrail üzerinde nüfus sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmeleridir. Direnişi yok etmek adına Gazze'nin topyekun hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalaması karşısında sessiz kalmayız. Batı dünyasını Gazze'de alenen işlenen insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum. İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı, sivilleri topyekun hedef alması karşısında sessiz kalmak, dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır. Bizler bu katliamın durması, bu vahşetin son bulması için yoğun çaba harcamaktayız. Nitekim İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin olağanüstü zirvesinde verilen mesajlar son derece nettir" diye konuştu.

Bakan Fidan, ateşkes çağrısında bulunarak, "İsrail saldırılarının hemen durdurulması, iki devletli çözümü bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Orada alınan kararların takipçisi olmak, kalıcı barış için hep birlikte çalışma konusunda son derece kararlıyız. Dün Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin lider eşleriyle birlikte İstanbul'da düzenlediği Filistin İçin Tek Yürek Zirvesinde yapılan barış çağrısı küresel vicdanın sesi olmuştur. Gazze'ye insani yardım sevkiyatımız tüm hızıyla devam etmekte. Bakanlığımız ilgili tüm kurumlarla eşgüdümün sağlanması, yardımların yerlerine ulaşması için gayret gösteriyoruz. Gazi Türk Filistin Hastanesi'ndeki hastalar başta olmak üzere yaralıların tedavisine yönelik yoğun temaslarımız var. Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirilmiş durumda. Gazze'de bir sahra hastanesinin faaliyeti ve görevi çalışmalarımızla devam etmektedir. Türkiye olarak bizler Gazzeli kardeşlerimize el uzatmaya, mazlumların sesi olmaya, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Kalıcı barışın yolu iki devletli çözümü hayata geçirmekten geçiyor" açıklamasında bulundu.

İki ülke ilişkilerini konuştukların söyleyen Bakan Konakoviç, "Ticari hacmimiz biraz daha iyi olabilir. Son yılımızda iki ülkenin ticari ilişkileri en yüksek düzeye çıkmıştır. Bizim yollarımız tarihidir. Kardeş, dost ve farklı ilişkilere sahip olduğumuz için ekonomik olarak da daha da güçlendirmemiz lazım. Bugünkü dünyada bu çok önemli. Hem Türkiye'de yaşayan Hem Bosna'da yaşayan insanlar için. Bosna'daki yeni fırsatları anlattım. Bizden istenen reformlar hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek savaş sırasında genç bir insan olarak kendi ülkesini korumaya çalıştığının altını çizen, "Biliyorsunuz Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler'in koruması altında olan bir bölgede bir soykırım işlendi. Sanki o görüntüler yetmemiş gibi hem Ukrayna'da hem Gazze'de aynıları yaşanıyor. Hiçbir zaman sivillerin öldürülmesini doğru bulmadık. Şerefli bir Bosna Hersek askeri olarak ambargo altında büyük bir mücadele vererek hiçbir zaman sivillere saldırılmasına olumlu bakmadık. Bugün Hamas'ı yok etme adına hastaneleri, okulları ve sivilleri öldürmek kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Bu büyük aktörlerin bir şeyler yapmasını bekliyoruz. İki devlet üzerinde bir çözüm aranması gerekiyor. Ben Türkiye'ye Bosna Hersek ve bölge için yaptığı bütün katkılar için teşekkür ediyorum. Barış bizim için çok önemli" dedi.