Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Başta ABD, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri olmak üzere herkes İsrail'e dur demeli. Aksi takdirde bölgede istenmeyen...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Başta ABD, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri olmak üzere herkes İsrail'e dur demeli. Aksi takdirde bölgede istenmeyen sonuçların ortaya çıkacağını söylemek mümkün" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Başta ABD, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri olmak üzere herkes İsrail'e dur demeli. Aksi takdirde bölgede istenmeyen sonuçların ortaya çıkacağını söylemek mümkün" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika