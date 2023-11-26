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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barselona'ya gidiyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılmak üzere Barselona'yı ziyaret edecek. Forumda Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki durum ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılmak üzere Barselona'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 26-27 Kasım 2023 tarihlerinde Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na iştirak etmek üzere Barselona'yı ziyaret edecektir. Forumda tek gündem maddesi olarak Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki durum görüşülecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret vesilesiyle İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından görevlendirilen diğer dışişleri bakanlarıyla birlikte İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'yla da görüşerek, Gazze'deki son gelişmeleri ele alacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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