Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkanlar'da barış ve istikrar için girişimlere destek verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi'nde, Türkiye'nin Balkanlar'da barış, refah ve istikrarı sağlayacak girişimlere desteğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Zirve kapsamında GDAÜ'nün bölgenin sorunlarına çözüm bulmadaki vazgeçilmez rolünü ve Türkiye'nin Balkanlar'da barış, refah ve istikrarı sağlayacak tüm girişimleri desteklediğini vurguladığı aktarıldı.

Fidan, Zirve kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından da kabul edildi.