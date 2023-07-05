Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de üç mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Malezya, Belarus ve Özbekistan Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi. Bakan Fidan'ın Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında yapılan görüşmelere ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Malezya, Belarus ve Özbekistan Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşı ile yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ayrı ayrı bir araya geldiği bildirildi.