Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta güvenlik toplantısına katılmak üzere Irak'a gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenecek bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere Irak'a gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Bağdat'ta bakanlar düzeyindeki güvenlik toplantısına katılmak üzere bugün Ankara'dan hareket etti. Fidan, Bağdat'a yapacağı günübirlik ziyaret esnasında ikili temaslarda da bulunacak. Irak Dışişleri Bakanlığında yapılacak olan güvenlik toplantısına Bakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Irak'taki temaslarını tamamlamasının ardından bu gece Bakü'ye geçmesi öngörülüyor. - ANKARA