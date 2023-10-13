Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile İsrail ve Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda konuştu. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı.
Kaynak: AA / Politika