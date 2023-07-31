Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Azerbaycan'ın Laçin yoluyla ilgili tedbirleri haklıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Laçin yoluyla ilgili aldığı tedbirlerin haklı olduğunu belirtti. Fidan, Azerbaycan'ın egemenlik hakları çerçevesinde gereken tedbirleri alabileceğini ve tıbbi geçişlerin mümkün olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Laçin yolu biliyorsunuz Azerbaycan toprağıdır. Dolasıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biri. Tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan'ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz." - ANKARA