Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasları kapsamında başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde, Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik, dostluk ve dayanışmaya dayalı ikili ve çok taraflı iş birliği konuları ele alındı. - BAKÜ