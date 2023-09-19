Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Karabağ'daki son gelişmeler ele alındı.
NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Fidan, BM Genel Kurulu marjında Bayramov ile Türkevi binasında bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklar görüşmede Karabağ'daki son gelişmelerin ele alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Politika