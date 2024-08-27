Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Bakan Fidan, mevkidaşı Bayramov ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Bakan Fidan, mevkidaşı Bayramov ile Ankara'da bir araya geldi. - ANKARA