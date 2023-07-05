Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Bakü'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, "Bakanımız Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Bakanlar Toplantısı'na iştirak etmek için bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Aliyev'in Dışişleri Bakanı olarak atanması dolayısıyla Fidan'ı kutladığı ve başarılar dilediği belirtildi. Aliyev'in Erdoğan'ın seçimlerin ardından Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaretin iki ülke arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin bir örneği olarak değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, Fidan'ın Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi'ne başarılı dönem başkanlığı dolayısıyla Aliyev'i kutladığı da belirtildi. Açıklamanın devamında, "Görüşmede bölge meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi, Güney Kafkasya'da barış ve güvenliğin sağlanması yönünde devam eden süreçlerden bahsetti" ifadelerine yer verildi.