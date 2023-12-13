Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeler yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 14 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir" denildi. - ANKARA