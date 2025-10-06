Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a Gidiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Azerbaycan'a ziyarette bulunacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için yarın Azerbaycan'a gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Gebele'de düzenlenecek TDT 12'nci Zirvesi öncesinde gerçekleştirilecek olan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere 6-7 Ekim 2025 tarihlerinde Azerbaycan'a ziyarette bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüne dair adli tıp raporu ortaya çıktı
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.