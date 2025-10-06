Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a Gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için yarın Azerbaycan'a gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Gebele'de düzenlenecek TDT 12'nci Zirvesi öncesinde gerçekleştirilecek olan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere 6-7 Ekim 2025 tarihlerinde Azerbaycan'a ziyarette bulunacak.