Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Hakan Fidan, mevkidaşı Wong'a Gazze'de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının aciliyetini vurguladı. Çatışmaların bölgeye yayılması riskine de değinen Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'yi topyekun hedef almasının, hastane ve okulları bombalamasının uluslararası hukukun alenen ihlali anlamına geldiğine dikkat çekti. Bakan Fidan, Gazze'deki insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajları iletmesinin önemine de işaret etti.