Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.