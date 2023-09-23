Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan toplantıda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile bir araya geldi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika