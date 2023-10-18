Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı. - ANKARA