Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Arjantin Filistin İsrail Politika Haberler

title