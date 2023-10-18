Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Arjantinli mevkidaşı Cafiero ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.