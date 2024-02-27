Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya döndü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan akşam saatlerinde yurda döndü. Meksika'dan yola çıkan Dışişleri Bakanı Fidan'ın saat 20b45'te Ankara'ya ulaştığı bildirildi.

Bakan Fidan, Meksika'da Dışişleri Bakanı Alicia Brcena İbarra ve Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika'dan önce Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmış, ardından Venezuela'ya resmi ziyarette bulunmuştu. - ANKARA