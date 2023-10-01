Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'daki Terör Saldırısını Lanetledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik hain terör saldırısını lanetledi ve terörle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bu sabah meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin bugün X (Twitter) hesabından açıklama yaptı. Fidan'ın paylaşımı şöyle:

"Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz."