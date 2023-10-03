Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti. Ayrıca, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti.

Fidan ayrıca, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile Ankara'da bir araya geldi.