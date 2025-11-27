Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya’ya Ziyarette Bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'un daveti üzerine yarın Almanya'ya gidecek. Ziyaret sırasında Türkiye-Almanya ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi vurgulanacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'un daveti üzerine yarın Almanya'ya ziyarette bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Almanya'yı son olarak 14-17 Şubat tarihlerinde Münih'te düzenlenen '61'inci Münih Güvenlik Konferansı' nedeniyle ziyaret eden Bakan Fidan, 17 Ekim'de Alman mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Bakan Fidan'ın yarınki ziyaret kapsamında, Almanya'daki Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Alman mevkidaşı Wadephul ile gerçekleştireceği görüşmelerde, üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan Türkiye-Almanya ilişkilerinde istişare ve diyalog mekanizmalarının çalışmalarını sürdürmelerinin önemini vurgulaması, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı biçimde güçlenmesinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Fidan'ın ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ilerletilmesi ve Türkiye'nin AB'nin sanayi stratejisine dahil edilmesi başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerine dair beklentileri paylaşması, Türkiye ile AB arasında daha güçlü, kurumsallaşmış ve karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği geliştirilmesi gerektiğini kaydetmesi ve bu kapsamda, Türkiye ile AB arasında stratejik diyaloğun canlandırılması hususundaki yapıcı açıklamalardan duyulan memnuniyeti ifade etmesi öngörülüyor.

UKRAYNA, GAZZE VE SURİYE GÜNDEMDE OLACAK

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının tüm taraflarca kabul edilecek adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceğinin altını çizmesi ve son dönemde bu yönde atılan adımlara katkı sunmaya hazır olduğunu yinelemesi, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi baltalamaya yönelik eylemlerine izin verilmemesi gerektiğini kaydetmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
