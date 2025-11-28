Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya Federal Meclisi'ni Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyaretini sürdürüyor. Bakan Fidan, Almanya Federal Meclis binasını ziyaret etti. Bakan Fidan'a Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul eşlik etti. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika