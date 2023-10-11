Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail ve Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda bir görüşme yaptı. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ile NATO genişlemesi konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ile NATO genişlemesi konuları ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika