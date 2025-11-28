Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk Toplumuyla Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Türk Toplumuyla Buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki resmi ziyaret kapsamında Berlin Büyükelçiliği'nde Türk sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile başkent Berlin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Almanya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul'un eşliğinde Almanya Federal Meclisi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine geldi. Bakan Fidan, Büyükelçilik'te Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, iş insanlarıyla ve Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
