Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile bir araya geldi. Görüşme hakkında bilgi, Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Af Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından görüşmeden iki kare fotoğraf, "Bakanımız Hakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile #Ankara'da görüştü" notuyla paylaşıldı.