Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti yetkilisiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme baş başa ve heyetler arası gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşıma göre, Fidan, Birader ile Ankara'da görüştü.

Paylaşımda, baş başa ve heyetler arası görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.