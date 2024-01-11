Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlık binasında gerçekleştirilen 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı. Aday memurlara hitap eden Bakan Fidan, "Geçirdiğiniz okul yılları, sınava hazırlık hep böyle bir disiplin, odaklanma ve fedakarlık gerektiriyor. Sizi tebrik ediyorum göstermiş olduğunuz başarı için. Takdir edersiniz ki bu hayatın kariyer olarak ilk basamaklarından biri. Önünüzde inşallah çok uzun yıllar var. Bu uzun yıllar çerçevesinde burada alacağınız eğitim, daha sonra büyüklerinizden öğreneceğiniz bilgilerle, tecrübelerle evrilerek yolunuza devam edeceksiniz. Bu süreç içerisinde yolunuzu kısaltacak, hayatınızı kolaylaştıracak, işlerinizi daha verimli hale getirecek en önemli şey; başkalarının zor yoldan edindiği tecrübelerdir arkadaşlar. Bu tecrübeleri biz burada size aktarmak için bulunuyoruz. Aynı zamanda görev başı eğitimine gittiğiniz merkezdeki ünitelerde de aynı tecrübeleri alacaksınız ve geri kalan görev süresince de öğrenme eğilimi hep devam edecek" diye konuştu. - ANKARA